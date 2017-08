Matteo Salvini ed Elisa Isoardi, le ultime news gossip al 13 agosto 2017

Matteo Salvini ed Elisa Isoardi, le ultime news al 13 agosto 2017: crisi superata! Matteo Salvini ed Elisa Isoardi cacciano ogni voce di crisi, e si dimostrano sempre più felici ed innamorati. Nelle scorse settimane il settimanale Chi aveva pubblicato una foto che ritraeva Elisa mentre baciava un altro uomo a Ibiza, ma Salvini, sulla sua pagina Facebook, aveva dichiarato che tra lui ed Elisa c’era solo qualche banalissimo problema di coppia, uno di quelli che anche le coppie più innamorate hanno. Il leader della Lega non si sbagliava, ed infatti qualche settimana dopo è andato insieme alla sua Elisa a Cortina d’Ampezzo a presentare il suo nuovo libro.

Matteo Salvini ed Elisa Isoardi, le ultime news al 13 agosto 2017: gita sul lago di Garda.

Matteo Salvini sulla sua pagina Facebook condivide un nuovo scatto con la sua bella Elisa. I due hanno trascorso qualche ora in completo relax sul lago di Garda, e Matteo Salvini, che appare con una vistosa cicatrice in fronte, ha scritto, come commento alla foto: “Un saluto dallo splendido lago di Garda! Purtroppo non c’è Renzi…”. La crisi tra Matteo Salvini ed Elisa Isoardi, dunque, si conferma scacciata, ed i due appaiono, come sempre, molto innamorati.

Matteo Salvini ed Elisa Isoardi, le ultime news al 13 agosto 2017: la foto romantica postata su Facebook.