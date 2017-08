Sereno Variabile, anticipazioni di oggi domenica 13 agosto 2017: tappa in Cilento ad Ascea!

Sereno Variabile, anticipazioni di oggi domenica 13 agosto 2017. Il lungo viaggio di Sereno Variabile Estate nel pianeta vacanze ci porterà questa settimana nel Cilento. Sarà infatti Ascea, cittadina balneare in provincia di Salerno che vanta tre spiagge Bandiera Blu, la protagonista della puntata in onda domenica 13 agosto alle 13.45 su Rai2. Osvaldo Bevilacqua inizierà il suo itinerario percorrendo un tratto del Sentiero degli innamorati sospeso tra mare e terra lungo la costa, per poi condurci alla scoperta del Parco Archeologico di Elea-Velia, che racchiude le memorie dell’antica città di Velia, dove incontrerà gli archeologi dell’Università di Vienna impegnati nello scavo di una fornace venuta recentemente alla luce e poi, di fronte alla monumentale Porta Rosa, ascolterà un gruppo di studenti liceali che in versi declamano il pensiero del filosofo Parmenide.

Sereno Variabile, anticipazioni di oggi domenica 13 agosto 2017: tappa in Cilento!

Dopo aver parlato di sport acquatici e aver ascoltato i consigli della Guardia Costiera per un’estate sicura, seguiremo l’attività dei volontari che sorvegliano i siti di deposizione delle uova delle tartarughe marine che scelgono queste spiagge per riprodursi. Invitato a partecipare a una allegra festa a base di musica e buon cibo, Osvaldo sarà chiamato a fare da giudice tra una simpatica casalinga che propone i piatti tipici della tradizione e uno chef innovativo che presenta alcune ricette rivisitate.