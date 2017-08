Tagli capelli e colorazioni estate 2017. La nuova stagione vede protagonisti i tagli di capelli corti. Tra questi il pixie cut cortissimo la fa da padrone. Molto gettonati i tagli di capelli rasati, come quello sfoggiato negli ultimi mesi dalla cantante Arisa e i bob in tutte le versioni, corti, con frangia o ciuffo, con onde e liscissimi. Per i capelli medi la parola d’ordine è scalare, quindi su bob impazzano frange piene e ciuffi asimmetrici e scalature minimal.

Tagli capelli e colorazioni estate 2017: tutti i must have del momento!

Per quanto riguarda le colorazioni molto in voga è il biondo ghiaccio, ed il castano caramello. Il rosso è più di nicchia, come il nero corvino che ha visto una minor diffusione negli ultimi periodi in favore di tinte un po’ più ricercate. Per chi ha i capelli ricci le tendenze di stagione vedono in primo piano tagli corti e medi, come ad esempio il classico afro corto. I tagli di capelli ricci medi sono i più diffusi e i più glamour, incorniciano il viso nelle loro versioni con e senza frangia. Per i tagli di capelli lunghi via libera a scalature e asimmetrie per realizzare autentici giochi di volume.

