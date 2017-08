Temptation Island 2017 Ed. 4 gossip e news. Novità a Temptation Island: una coppia protagonista del reality show condotto da Filippo Bisciglia è convolata in gran segreto a giuste nozze! Si tratta di Yana e Regis, i due tentatori che hanno preso parte alla terza edizione del programma. I ragazzi hanno cominciato a frequentarsi subito dopo aver lasciato la Sardegna e oggi, in gran segreto, sono diventati marito e moglie. Non solo: i due ex tentatori hanno già una figlia, la piccola Giulia, nata pochi mesi fa! Insomma, un amore a prima vista quello tra i due modelli che, a causa del loro sentimento, hanno spiazzato la redazione del docu reality prodotto da Maria De Filippi.

Yana Ivanilova e Regis De Silva si sono conosciuti durante i provini di Temptation sland. Subito è nata tra di loro una forte attrazione. Ma quando sono stati selezionati come tentatori del programma hanno preferito prendere parte al gioco anziché approfondire la loro conoscenza. Conoscenza che però era già diventata amore e il periodo di lontananza lo ha confermatoato. “Sono stata io a dire alla redazione che mi mancava un ragazzo presente nell’altro residence. Ho detto la verità, non riuscivo più a gestire quella situazione e loro non l’hanno presa molto bene. In realtà era tutto nuovo anche per noi due” spiegava la modella in una intervista per Isa&Chia, riportata dal sito Gosipetv. Un comportamento, quello dei due ragazzi, che almeno all’inizio non è piaciuto più di tanto alla redazione del format…