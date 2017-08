Uomini e Donne Gossip e News – “Una pausa di riflessione” – Tina Cipollari – la famosissima opinionista del programma Uomini e Donne di Maria De Filippi, spesso protagonista di siparietti trash contro la dama per eccellenza del trono over Gemma Galgani – è spesso presente sulle pagine dei settimanali più noti. Negli ultimi tempi tuttavia compare sulla stampa non per i suoi pubblici attacchi a Gemma, ma per la sua presunta crisi coniugale con il marito Chicco Nalli. I rumors hanno cominciato a girare sempre più insistentemente dopo un’intervista rilasciata a Nuovo Tv da cui il sito Velvetgossip cita una frase “Sì, prendo una pausa di riflessione”.

Uomini e Donne Gossip e News – “Nel caso, so a chi rivolgermi!”

Fiumi di parole sono stati scritti partendo da questa frase e, per mettere un punto fermo, la bionda di U&D ha pubblicato un post su Facebook: “Quando volete sapere qualcosa di me o da me, potete sempre rivolgervi al mio ufficio stampa personale, Mauro Caldera. Non c’è bisogno di riempire pagine e pagine di settimanali e riviste con cose che al momento non ho mai detto. Se avessi qualcosa da voler o dover dichiarare, saprei a chi rivolgermi!”

Uomini e Donne Gossip e News – Chicco Nalli chiarisce tutto

A tagliare la testa al toro ci ha pensato l’altro diretto interessato, Chicco Nalli: il marito di Tina ha rilasciato un’intervista a Eva 3000 e ha fatto alcune confessioni sulla presunta crisi matrimoniale. “Ma quale crisi, è tutta un’invenzione dei giornali. State tranquilli, ora vi devo salutare, perché io, Tina e i bambini, stiamo partendo per le vacanze”, ha affermato l’hairstylist. Nessun problema quindi tra Nalli e Tina: il matrimonio procede a gonfie vele e la coppia è più innamorata che mai.