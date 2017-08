Guida tv: tutti i programmi tv di oggi, lunedì 14 agosto 2017 sulle reti Rai, Mediaset e La7

Guida tv completa di lunedì 14 agosto 2017: tutti i programmi televisivi in prime time delle tre reti Rai. Ecco le ultime anticipazioni e news di questa lunedì sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 verrà trasmesso il varietà Reazione a catena di sera, che anche quest’anno sbarca in prima serata. La scorsa settimana abbiamo assistito alla sfida tra I tre di denari e I parenti stretti, e la serata è stata vinta da questi ultimi. I parenti stretti dovranno affrontare i campioni in carica di Reazione a catena: Le intese a distanza. Su Rai 2 andrà in onda Voyager, ai confini della conoscenza. Roberto Giacobbo parte da uno dei più bei castelli d’italia: il castello bianco triestino di Miramare, per andare poi alla scoperta del Timavo, un fiume che si inabissa nelle viscere della terra in Slovenia e scompare per ben 40 chilometri. Su Rai 3 andrà in onda il film Barbecue.

Guida tv di questa sera lunedì 14 agosto 2017: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La 7.

Sulle reti Mediaset le anticipazioni e le news sul prime time mostrano su Retequattro, alle ore 21:15, il film Travolti da un insolito destino nel mare d’agosto. Raffaella si gode le vacanze estive a bordo di un lussuoso yatch che hanno noleggiato. Durante la vacanza, Raffaella pretende che il marinaio Gennarino l’accompagni sulla terraferma per raggiungere gli altri amici. Cosa accadrà? Su Canale 5 vedremo il film Something Borrowed. La sera del suo trentesimo compleanno, Rachel beve un po’ troppo e dichiara il proprio amore a Dex. I due trascorrono la notte insieme anche se Dex è fidanzato con la migliore amica di Rachel… Su Italia 1, sempre alle 21:10, propone il serial Chicago P.D., gli episodi Strade pericolose e Incomincia a scavare. Ancora alla stessa ora, la rete generalista di Cairo, La7, manda in onda Lady Handerson presenta.