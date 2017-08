Il Segreto, la trama e le anticipazioni della puntata del 14 agosto 2017: la morte di Mencia. Una nuova puntata de Il Segreto andrà in onda stasera, lunedì 14 agosto 2017, su Canale 5 alle ore 18.45. Durante le puntate della scorsa settimana abbiamo assistito a molti colpi di scena: Mencia, in partenza per il viaggio di nozze, è morta, gettando nello sconforto Carmelo. Emilia ha accettato un invito a cena da parte di Cristobal e, dopo aver bevuto un sorso di vino, è caduta a terra priva di sensi. Al suo risveglio in camicia da notte, ha temuto che il militare possa averla narcotizzata e violentata. Camila ha continuato a subire le pressioni dell’ex fidanzato Nestor, e gli ha confessato che la figlia Belen è morta. Scopriamo adesso le anticipazioni ufficiali della puntata di stasera, lunedì 14 agosto 2017.

Il Segreto, la trama e le anticipazioni della puntata del 14 agosto 2017: la vendetta di Nestor.

Carmelo è disperato dalla morte della moglie Mencia: finalmente i due erano riusciti a coronare il loro sogno d’amore, ma non hanno potuto viverlo. Durante la veglia funebre, accecato dall’ira e dalla disperazione, Carmelo aggredisce Hipolito. L’uomo viene fermato da Lucas e da Severo, ma è totalmente distrutto dal dolore e non riesce a darsi pace. Emilia, intanto, accusa problemi di salute dopo la cena con Cristobal. Accusa ancora giramenti di testa, e si chiede cosa possa essere successo… Nestor si è infuriato non poco alla notizia della morte di Belen, e medita vendetta. Una notte, l’uomo entra nella stanza di Camila. Chiude la porta a chiave, con l’intento di violentarla…