Il Segreto, le anticipazioni della settimana dal 14 al 20 agosto 2017: chi ha ucciso Mencia? Una nuova settimana ha inizio, con tante nuove puntate della soap Il segreto, in onda su Canale 5 ogni giorno alle ore 18.45. Scopriamo insieme quali sono le anticipazioni ufficiali delle puntate che andranno in onda durante questa settimana di Ferragosto, da lunedì 14 a domenica 20 agosto 2017. Mencia è morta proprio quando il suo sogno d’amore stava prendendo forma: si è accasciata mentre, con Carmelo, aspettavano il treno per andare in viaggio di nozze. Carmelo, durante la veglia funebre alla moglie, non riesce a contenere la sua disperazione. Dopo i funerali dell’amata Mencia, Carmelo, sempre più convinto che ad uccidere la moglie sia stata Francisca, si reca da Cristobal e gli chiede di rintracciare il killer di Mencia. Il militare accetta, ma fa capire a Carmelo che dovrà dargli qualcosa in cambio.

Il Segreto, le anticipazioni della settimana dal 14 al 20 agosto 2017: Hernando in fin di vita.

Nestor compie un folle gesto per riavere Camila e liberarsi dh Hernanro: fa crollare la galleria dei sotterranei di Los Manantiales, e Hernando e Matias rimangono intrappolati. Le condizioni di Hernando, sepolto tra le macerie nei sotterranei, appaiono subito disperate, e Beatriz è in grande apprensione. Camila scopre che a piazzare l’ordigno che ha fatto crollare la galleria è stato Nestor. Il suo ex fidanzato cubano le spiega che lei è stata risparmiata dalla morte perché la ama ancora. Hernando, intanto, viene sottoposto ad un delicatissimo intervento per cercare di salvargli al vita. La furia di Nestor fa paura, e Camila decide di concedersi al suo ex, per cercare di calmarlo. La donna, però, teme di essere rimasta incinta e si confessa con Don Anselmo…

Raimundo accetta l’invito di Cristobal a diventare intendente: accetta, in realtà, per aiutare Alfonso ad uscire dal carcere e per consentire a Donna Francisca di liberarsi dalle grinfie del militare. Francisca e Raimundo mettono a punto un piano per incastrare Cristobal. Di cosa si tratterà? Anche Rosario, intanto, va in carcere da Alfonso, ed è molto preoccupata per le condizioni del figlio.