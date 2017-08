Laura Torrisi, Leonardo Pieraccioni e Luca Betti, le ultime news gossip al 14 agosto 2017

Laura Torrisi e Leonardo Pieraccioni sono stati una coppia stupenda per ben 7 anni ed hanno avuto una bellissima bambina, ma qualcosa poi si è rotto. I due hanno preso strade diverse, e Laura sembra aver ritrovato il sorriso accanto ad un altro uomo. La bella attrice fa coppia fissa con il pilota di rally Luca Betti. I due hanno ufficializzato la loro storia ad aprile, e stanno trascorrendo la prima estate insieme. I due sono in vacanza, e a prendersi cura della piccola Martina è il papà Leonardo. Secondo Spy, padre e figlia stanno trascorrendo dei piacevoli giorni insieme a Taormina, dove Leonardo ha messo in scena, lo scorso 6 agosto, uno spettacolo teatrale. Per quanto riguarda l’amore, invece, Leonardo attende ancora l’arrivo dell’anima gemella.

Laura Torrisi e Luca Betti formano una coppia molto affiatata. Secondo Spy, i due sono stati a Formentera, poi sono andati a Malta, per poi andare in Corsica. La vacanza per Laura e Luca non è finita qui: i due, dopo il mare, hanno intrapreso un romantico viaggio in moto tra i campi di lavanda della Provenza, e poi sono andati in Sudafrica. Tra i due l’amore va a gonfie vele, e Spy riporta che il matrimonio dovrebbe avvenire entro l’anno.