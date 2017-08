Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, le ultime news gossip ad oggi 14 agosto 2017.

Bruganelli e Bonolis, ultime news. Sonia Bruganelli, moglie del conduttore Paolo Bonolis, si è raccontata al settimanale ‘Nuovo’. “Abbiamo avuto tre figli splendidi: Silvia, Davide e Adele. Adesso pensiamo a goderci la vita”, ha detto. Per la bella Sonia, quindi, non c’è spazio per un eventuale quarto figlio, come invece sembrava emergere da una precedente intervista.”Assolutamente no, anche perché purtroppo non potrei: ho fatto due parti cesarei e sarebbe piuttosto rischioso per me. E poi noi stiamo bene così. Abbiamo tre eredi e Paolo ha altri due ragazzi dalla sua prima moglie. Ad un certo punto bisogna saper dire basta”, ha spiegato.

Intanto la famiglia Bonolis si sta godendo le vacanze tra bagni alle Baleari e la spiaggia della riviera toscana. “Benissimo: ci dividiamo come sempre tra Formentera dove abbiamo tanti cari amici e Ansedonia in Toscana. Torneremo a Roma verso la fine di agosto. Alcuni programmi di Paolo riprenderanno già in settembre e quindi bisognerà tornare a casa e prepararsi bene per il lavoro”, ha raccontato Sonia al magazine.