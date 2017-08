Tagli capelli corti e medi estate 2017. Tagliare i capelli potrebbe essere la scelta giusta per cambiare il proprio look e la propria immagine. Tra i tagli di capelli di tendenza troviamo i tagli corti, che si sposano sicuramente con una corporatura più esile e minuta, mentre per tutte le ragazze più corpulente è opportuno mantenere la linea del taglio sotto il mento. I tagli di capelli corti dell’estate 2017 vedono in primo piano pixie nelle versioni più disparate.

Tagli di capelli medi estate 2017: tutti i tagli di tendenza.

Per quanto riguarda i tagli di capelli medi dell’estate estate 2017 ci sono i bob, i caschetti, il blunt cut, perfetto per chi ha i capelli lisci, ed i long bob, perfetti anche da portare mossi ed in versione spettinata. Per tutte coloro che non temono rasature e ciuffi spettinati i gender cut sono la soluzione più adeguata: rasature e ciuffi estremi sono infatti i veri protagonisti di questi tagli di capelli 2017 e sono adatti sicuramente a chi ha una forte personalità, magari abbinati ad un colore stravagante, pastello o metallico.

Tagli capelli corti e medi estate 2017: la gallery con tutte le proposte capelli da copiare! 1 su 29