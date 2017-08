Anticipazioni e news Tempesta d’Amore la trama della puntata del 15 agosto 2017 – Le anticipazioni e news di Tempesta d’amore annunciano che Sturm der Liebe non va in vacanza e torna anche questa sera su Rete 4 per una lunga super puntata. Anche nel giorno del Ferragosto, quindi, potremo appassionarci alle vicende di Adrian, Clara, amiche, amici e parentame dalle ore 19:50 fino alle 21:15. E veniamo alla trama della puntata di questa sera.

Anticipazioni e news Tempesta d’Amore la trama della puntata del 15 agosto 2017 – Friedrich e Beatrice, il momento della verità!

Nella super puntata di Tempesta d’amore che andrà in onda questa sera di Ferragosto su Rete 4, le anticipazioni mostrano i dubbi di Friedrich, convinto che Beatrice possa avere tentato di uccidere Charlotte. A conferma dei suoi sospetti, fa vedere a Desirée la coperta sporca di sangue da lui ritrovata nel caminetto. C’è anche l’idea – indovinata! – che Beatrice abbia ripreso a camminare, ma che finga di essere ancora disabile per non essere sospettata del delitto. Arriva dunque il momento della verità, anche se per raggiungere tale obiettivo la Bramigk deve compiere un gesto folle: ferisce la madre a una gamba per verificare se abbia quella sensibilità che lei immagina. E infatti non si sbaglia: davanti al gesto della figlia, la Hofer non potrà fare altro che confermare di essere nuovamente in grado di camminare.