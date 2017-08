Domenica Live Anticipazioni Gossip e News – Cosa bolle nel pentolone Mediaset a proposito del programma d’intrattenimento della domenica pomeriggio? Cose clamorose, se c’è qualcosa di vero nelle indiscrezioni riportate dal sito ‘Blastingnews’, che riporta un’anticipazione del settimanale ‘Oggi’. Pare infatti che la conduttrice Barbara D’Urso potrebbe non essere presente nel cast del rotocalco festivo, dal momento che Maria De Filippi sogna di – e preme per – accaparrarsi anche lo spazio della domenica pomeriggio. Salta dunque per il 2018 ‘Domenica Live’?

Domenica Live Anticipazioni Gossip e News – Solo una illazione

“A Cologno Monzese si mormora che Maria De Filippi sogni di conquistare la domenica pomeriggio. In quella fascia potremmo trovare Amici seguito da Buona Domenica con Costanzo e Mara Venier”. Così il giornalista di ‘Oggi’. Tuttavia per ora nulla corrobora tali affermazioni. Infatti per la prossima stagione autunnale il palinsesto del Biscione prevede sempre Barbara D’Urso al comando di Domenica Live mentre Maria de Filippi sarà occupata con Amici, Uomini e Donne, Tu Si que vales e C’è posta per te. Sono già iniziate le registrazioni di questi ultimi programmi, mentre per il Trono Over e Trono Classico l’inizio ufficiale è il 28 e 29 agosto. Infine Amici, riparte da novembre su Real Time.