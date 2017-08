Ferragosto, tutti gli eventi in programma il 15 agosto 2017 a Firenze, Bologna e Milano

Ferragosto, tutti gli eventi a Firenze. Ferragosto è finalmente giunto: la maggior parte delle persone si godono un meritato giorno di vacanza, e molto pensano di organizzare qualcosa per trascorrere in modo grazioso, piacevole ed originale questo giorno di festa. Vediamo alcuni eventi organizzati a Firenze, Milano e Bologna. A Firenze sono tanti i musei aperti oggi, 15 agosto 2017: il Palazzo Vecchio, Santa Maria Novella, il Giardino di Boboli, il Forte Belvedere, il museo del Bigallo ed il Museo del Novecento, la Galleria dell’Accademia. Sarà aperto anche il Parco di Pratolino, che solitamente è visitabile solo da aprile ad ottobre. Tanta musica a Ferragosto a Firenze: al Giardino dell’Orticoltura si potrà ascoltare del buon jazz, dello swing, fusion e bossa nova. Per chi vuole divertirsi facendo qualcosa di originale, ci sarà un torneo di castelli di sabbia sulla spiaggia dell’Arno.

Ferragosto, gli eventi a Bologna.

A Bologna sono stati organizzati tanti eventi. L’Acquapark è aperto dalle 10 alle 20, ma sono anche altre le occasioni per trascorrere qualche ora di frescura in piscina. La piscine Cavina è aperta a partire dalle ore 9, mentre la Vendelli è aperta alle 8 e organizza del salutare e divertente fitness in acqua. Alla Kennedy è prevista una cocomerata con aperitivo.

Ferragosto, gli eventi a Milano.

Anche a Milano è possibile godersi dei bagni in piscina, ad esempio ai Bagni Misteriosi e nei quattro centri balneari. Per chi vuole optare per qualcosa di culturale, può decidere di trascorrere il giorno di Ferragosto nei musei. Sarà aperta la Pinacoteca di Brera, le Gallerie d’Italia, il Cenacolo, il Castello Sforzesco, il Museo del Novecento, l’Acquario Civico, la Casa Manzoni, il Museo della Storia naturale.