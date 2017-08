Guida tv, tutti i programmi tv di stasera, martedì 15 agosto 2017, sulle reti Rai, Mediaset e La7

Guida tv completa di martedì 15 agosto 2017: tutti i programmi televisivi in prime time delle tre reti Rai. Ecco le ultime anticipazioni e news di questa lunedì sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 verrà trasmessa la serie Tv L’Ambasciata. Luis incontra la donna con cui aveva tradito, qualche anno prima, la moglie: Veronica. Ester, intanto, comincia a subire il fascino di Roberto…Su Rai 2 andrà in onda MacGyver, con le puntate Lo zodiaco e Bounty Killer. Su Rai 3 alle 21:20 andrà in onda il film Momenti di gloria. Si parla della storia vera di due atleti britannici che, nel 1924, parteciparono alle Olimpiadi di Parigi. Durante i 100 metri maschili Harold Abrahams, ebreo, superò le barriere di classe e l’ antisemitismo per gareggiare contro la stella Eric Liddell.

Guida tv di questa sera martedì 15 agosto 2017: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Stasera, martedì 8 agosto 2017 sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro, alle ore 21:15, andrà in onda il film Febbre da cavallo, con Catherine Spaak, Mario Carotenuto ed Enrico Montesano. Su Canale 5 alle 21:10 spazio ai preliminari di Champions League: vedremo la partita tra Offenheim e Leverpool. Su Italia 1, sempre alle 21:10, andrà in onda la serie tv Chicago Mad, con gli episodi Riunione, Scelte, Chiarezza. Stasera La7 trasmetterà In Onda, il programma di approfondimento quotidiano condotto da David Parenzo e Luca Telese.