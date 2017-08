Il Segreto, la trama e le anticipazioni del 15 agosto 2017: la decisione inaspettata di Emilia. Il Segreto torna in tv anche domani, nel giorno di Ferragosto, con una nuova puntata. Scopriamo insieme quali sono le anticipazioni ufficiali di domani, 15 agosto 2017. Raimundo, dopo aver accettato la proposta di Cristobal, si reca a Madrid per formalizzare la sua nomina di intendente. Emilia, intanto, decide di concedersi a Cristobal: spera, in questo modo, che la vita dei suoi cari, il marito Alfonso ed il padre Raimundo, sia salva.

Il Segreto, la trama e le anticipazioni del 15 agosto 2017: il piano di Nestor.

Nestor ha fatto crollare la galleria e Matias e Hernando sono rimasti intrappolati. Le condizioni di Hernando sono apparse subito gravi e Camila, una volta venuta a conoscenza della notizia, è colta da un malore talmente grave che Lucas si trova costretto a doverla sedare. Nestor, per non dare nell’occhio e farsi scoprire colpevole, aiuta a scavare per recuperare i due dispersi, ma in realtà è pieno di rabbia alla notizia che Hernando sia vivo.