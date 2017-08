Il Segreto, la trama e le anticipazioni della puntata del 16 agosto 2017: Hernando è vivo, ma le sue condizioni sono critiche. Una nuova puntata della soap Il Segreto verrà mandata in onda domani, 16 agosto 2017, su Canale 5 alle ore 18.45. Nelle scorse puntate abbiamo assistito ai disperati tentativi di salvare Hernando rimasto sotto le macerie dovute al crollo provocato da Nestor, col fine di poter avere Camila tutta per sé. Secondo le anticipazioni ufficiali della puntata di oggi, 16 agosto 2017, Hernando viene ritrovato, ma le sue condizioni sono critiche: il polso è debole e c’è il rischio che ci siano lesioni interne. Hernando rischia di morire ed è necessario un delicato intervento. Camila è disperata, ma conosce bene il suo ex fidanzato Nestor, e da alcune sue espressioni capisce che c’è lui dietro quel terribile crollo. Anche Beatriz è molto in pena, ma sa che solo quel delicato intervento potrà salvare il padre.

Il Segreto, la trama e le anticipazioni del 16 agosto 2017: i sospetti di Carmelo.

Dopo i funerali di Mencia, Carmelo continua a credere che dietro alla morte dell’amata moglie ci sia Francisca. Candela, intanto, scopre che la sua gravidanza è a rischio, e lo stato d’animo dovuto alla morte di Mencia non è certo d’aiuto. Mauricio ha trovato lavoro in una trattoria, ma non è soddisfatto del nuovo impiego.