Matteo Salvini e Elisa Isoardi, le ultime news. Tra Matteo Salvini ed Elisa Isoardi sono felici e innamorati e trai i due è davvero tornato il sereno. La ‘riappacificazione’ ha avuto come sfondo il bellissimo Lago di Garda, dove Salvini ha scattato una foto che ha pubblicato su Facebook. Sulla sua fronte spicca una ferita con tanto di punti di sutura. Per evitare equivoci il leader della Lega Nord ha quindi spiegato: “Sulla fronte il risultato di un incontro ravvicinato, troppo ravvicinato, con lo stipite di una finestra”.

Matteo Salvini e Elisa Isoardi, felici e innamorati. Le ultime news ad oggi 15 agosto 2017.

Qualche settimana fa Salvini aveva messo a tacere i più pettegoli con un messaggio diffuso sempre via social.”Sono felicemente e serenamente insieme a Elisa. Viviamo problemi come ogni coppia, li risolviamo parlando tra di noi, non sui giornali. Si rassegnino spioni, guardoni e chiacchieroni”, aveva scritto. “Per abitudine non parlo della mia vita privata, ma in questi giorni ho letto tante idiozie, cattiverie, bugie. Voglio essere giudicato per la mia azione politica, poi nella vita privata ognuno ha le sue gioie e i suoi problemi, e chiedendo rispetto confermo ai chiacchieroni che sono felicemente e serenamente insieme ad Elisa. Come ogni coppia viviamo problemi che superiamo, se ci vogliamo bene”, aveva poi concluso.