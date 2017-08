Nuovi tagli capelli dell'estate 2017: tutti i trends e le tendenze capelli della stagione!

Nuovi tagli capelli dell’estate 2017. La parola d’ordine per i nostri capelli nell’estate 2017 è movimento e volume. Via libera a tagli di capelli scalati che mettano in evidenza il movimento dei nostri capelli, per un effetto volume molto naturale. Sono di super tendenza i tagli per i capelli medi, in particolar modo long bob e caschetti sfilati e destrutturati, magari arricchiti da frange e ciuffi. Gli styling capelli e le pieghe di tendenza per l’estate sono mosse, effetto wavy, ottenute con piastre apposite e prodotti specifici a base di sale.

Nuovi tagli capelli dell’estate 2017: le tendenze dell’estate 2017.

I tagli di capelli medi sono tra i più gettonati, in versione mossa e disordinata, magari arricchiti da frange o ciuffi. I tagli di capelli corti, però, sono quelli che spopolano nell’estate 2017, con pixie in primo piano, sia in versione classica che in versione più audace, come nel caso del bowl cut, ossia il famoso taglio a scodella. Tra i tagli di caeplli corti grande spazio nell’estate 2017 a gender cuts, short bob e tagli alla maschietta. Per tutte le donne estrose i tagli di capelli corti sono impreziositi da rasature evidenti, asimmetrie e colorazioni pastello e metalliche.

Nuovi tagli capelli dell’estate 2017: bob e caschetti che passione.

I tagli a caschetto giocano un ruolo di primo piano, in versione destrutturata, o liscissima. Di grande tendenza tra i trends capelli dell’estate 2017 anche l’ob swag, un taglio di capelli medio corto, simile ad un caschetto, ma estremamente sfilato e scalato, pieno nella parte superiore e meno nella parte inferiore si sposa bene anche da portare con una bella frangetta.

