Paola Barale e Raz Degan, le ultime news gossip al 15 agosto 2017: la romantica eclissi di luna. Paola Barale e Raz Degan anche se non sono più una coppia, continuano a trascorrere del tempo insieme. Dopo la vacanza al mare, i due si sono ritrovati a guardare insieme la romantica eclissi di luna che abbiamo potuto ammirare dall’Italia nei giorni scorsi, oppure, se hanno ammirato l’eclissi separati, la luna ha portato l’uno nei pensieri dell’altra. Paola e Raz su Instagram hanno postato entrambi la foto dell’eclissi, e Raz ha scritto una frase romantica che fa pensare sia dedicata alla sua Paola: “Ti vedo dentro la luna piena onnipresente”, ha scritto il modello israeliano.

Paola Barale e Raz Degan, le ultime news gossip al 15 agosto 2017: i post social di Paola e Raz.

Anche Paola Barale su Instagram ha postato una foto del fenomeno lunare, e ha scritto: “Non sempre le cose ci appaiono per quello che sono realmente, sembra piena, ma non lo è”. A questo punto i seguaci hanno iniziato a pensare (e, soprattutto, a sperare) che Paola e Raz fossero tornati insieme. Paola, però, ha smentito tutto, e sui social ha scritto: “Scusate, ma mi sento chiamata in causa. Questo post non parla di me. I fatti che voi non conoscete me lo dimostrano… Raz Degan, babe, i tuoi post possono essere fraintesi. Che dici? Facciamo un po’ più di attenzione?”. Cosa vorrà dire Paola?