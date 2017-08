Robert Pattinson, le ultime news gossip ad oggi 15 agosto 2017. Robert Pattinson voleva scomparire all’apice della sua popolarità. L’attore stato catapultato nel mondo delle celebrità quando ha interpretato il ruolo del vampiro Edward Cullen nella saga cinematografica di ‘Twilight’ e ora ha raccontato che passava moltissimo tempo a cercare di sfuggire ai paparazzi e alle telecamere che lo seguivano praticamente ovunque.”Appena vedevo qualcosa, me la davo a gambe e scomparivo. Per un po’ ha funzionato. Loro pensavano che io fossi una seccatura. Ci sono dei modi per scomparire. Ma devi vivere una vita un po’ strana per poterli mettere in pratica. Ci vuole molto impegno, e la maggior parte delle persone non vogliono mettercelo”, ha raccontato.

Pattinson non ama neppure andare a promuovere le sue pellicole in giro per il mondo e partecipare ai red carpet e conferenze stampa.”E’ una parte del mio lavoro, ma non sono mai stato bravo a farlo. Non mi è mai importato molto che la gente andasse a vedere i film. Se potessi solo stare in silenzio, lo farei”, ha raccontato al magazine GQ.