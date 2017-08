Una vita, anticipazioni e news 14-21 agosto 2017 – E così anche per Una Vita è arrivato il momento di andare in ferie. Come tante altre soap, anche Acacias 38 si ferma per la pausa estiva. I protagonisti della serie spagnola di Aurora Guerra riposano un po’. Lo stop ha avuto inizio proprio ieri, 14 Agosto 2017 e durerà non più di qualche giorno. La storia ambientata a Calle Acacias riprende infatti il prossimo lunedì 21 Agosto. Lo stesso non vale per Il Segreto, che insieme a Tempesta d’Amore non va in vacanza.

Una vita, anticipazioni e news 14-21 agosto 2017 – E al ritorno…

Venendo poi alle anticipazioni sulle trame delle prossime puntate di Una Vita – Acacias 38, vediamo come le vicende di Donna Cayetana, Teresa, Mauro e di tutti gli altri personaggi, stiano per prendere delle pieghe inopinate, dando luogo così a clamorosi colpi di scena. Infatti le prossime puntate di Una Vita toglieranno il fiato! Teresa sembra dimenticare le malvagità compiute da Cayetana e non vuole più sapere nulla di Mauro. Nel frattempo, la bionda Sotelo Ruz continua ad accettare le attenzioni del duca Hermelando de Somoza. A quanto pare, la terribile moglie del defunto German sembra provare del forte interesse per la new entry della soap spagnola.