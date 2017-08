Uomini e Donne Anticipazioni, Gossip e News – Gemma Galgani, la dama ‘par excellence’ di “Uomini e Donne”, dopo più di un mese di assoluto silenzio, ha rilasciato un’intervista al sito internet “Panorama.it”, riportata dal blog ‘Blastingnews’. Questo nel corso della presentazione di un magazine letterario in una famosa libreria di Torino. L’intervistatore le ha posto due domande piuttosto precise. La prima: parteciperà nuovamente a Uomini e Donne? La seconda: come procede la sua relazione con Marco Firpo, il Cavaliere delle Cinque Terre?

Uomini e Donne Anticipazioni, Gossip e News Le risposte di Gemma

Sul primo punto, la Galgani ha affermato di non essere sicura di far parte, a settembre, del Trono Over, ma che se la redazione di “Uomini e Donne” la richiamerà, lei sarà pronta a tornare. E pare difficile, visto il suo contributo agli ascolti del programma, che non venga chiamata. Quanto a Marco, ha risposto che, per il momento, pensa solo a se stessa e si è concessa qualche giorno di vacanza da sola. Dopo questa breve frase ha cambiato immediatamente argomento. Un atteggiamento alquanto sibillino, quello della dama tosco torinese: che cosa ci sarà mai sotto?