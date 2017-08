Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri, le ultime news gossip al 16 agosto: la storia d’amore dell’estate. Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri stanno vivendo una bellissima storia d’amore. I due hanno ufficializzato la loro storia in seguito allo scoop che li riguardava pubblicato su Chi all’inizio dell’estate. Lei però non si è mai sbilanciata e non ha mai parlato della relazione con la stampa. Alle domande del settimanale ‘Vero’ ha risposto così: “Posso solo dire che fa caldo, molto caldo, e che è un’estate davvero calda. Sono la classica tipa che non si mette mai a ragionare troppo sulle scelte e sulle decisioni da prendere”.

Ambra Angiolini, la verità sulla partecipazione ad Amici.

Al magazine ha invece risposto in maniera più articolata su una possibile nuova partecipazione al talent ‘Amici’ nei panni di giudice. “Noi giudici non lo sappiamo mai con troppo anticipo, di solito veniamo avvisati direttamente dalla produzione. L’altro anno è successo tutto in un mese, è stata una sorpresa anche per me, mi sono molto divertita. Credo che nessuno sappia con esattezza che cosa succederà di qui ad aprile-maggio del prossimo anno. Staremo a vedere”, ha spiegato. Durante una recente ospitata al Giffoni Film Festival l’ex ragazza prodigio di ‘Non è la Rai’ aveva invece fatto sapere di sentirsi finalmente libera di amare chi vuole. “Ho sempre avuto un’empatia pazzesca con il pubblico, questa è la mia fortuna. Il pubblico ha sempre capito prima quello che volevo dire, che magari ogni tanto è scomodo, ma è davvero quello che penso. Ecco perché sono felice di poter dire, a 40 anni, che sono libera, qualsiasi cosa accada: dalle persone che scelgo di amare a quelle che scelgo di non amare più”, aveva detto.