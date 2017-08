Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news dal mondo del carcere. Si è conclusa la Carovana della giustizia in Sicilia. L’iniziativa del partito Radicale nell’isola ha avuto inizio il 28 luglio, ed il 14 agosto c’è stata l’ultima tappa a Capo d’Orlando. La Carovana si è conclusa ieri, 15 agosto 2017, con una conferenza stampa alle ore 11 davanti al carcere del Regina Coeli a Roma. Durante la conferenza stampa, Rita Bernardini ha annunciato l’inizio del Grande Satyagraha per la riforma dell’Ordinamento Penitenziario.

Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news al 16 agosto 2017: prossima tappa della Carovana della Giustizia in Sardegna.

La Carovana della Giustizia ha come obiettivi la raccolta firme sulla proposta di legge delle Camere Penali per la separazione delle carriere dei magistrati, l’amnistia e l’indulto, il superamento del regime del 41 bis e del sistema dell’ergastolo, a partire da quello ostativo, l’approvazione dei decreti delegati della riforma dell’Ordinamento Penitenziario, ed infine il raggiungimento di 3.000 iscritti al Partito Radicale entro il 31 dicembre 2017. In questi diciotto giorni trascorsi in Sicilia, sono state raccolte circa 3000 firme per la proposta di legge per la separazione delle carriere tra pm e giudici. La Carovana della giustizia si è conclusa anche in Sicilia con un discreto successo, nonostante si sia parlato poco di questa iniziativa, come denuncia Maurizio Turco: “Dobbiamo registrare e sottolineare il silenzio assoluto degli organi di informazione nazionali, pubblici e privati; televisivi, radiofonici e cartacei”. Per tsle motivo, una delegazione di radicali, tra cui Rita Bernardini, ha protestato davanti alla sede Rai di Roma.