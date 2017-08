Cherry Season News Anticipazioni e Gossip – «Una coppia vera!»- I protagonisti di Cherry Season sono seguitissimi anche nella loro vita privata: Serkan Cayoglu e Ozge Gurel sono una coppia anche nella realtà. Se negli ultimi mesi i principali rumors sui due hanno parlato addirittura di una possibile gravidanza della giovane che però non ha trovato ancora conferma, recentemente invece si è parlato di una loro crisi.

Cherry Season News Anticipazioni e Gossip – «Ma quale crisi?»

A scatenare il gossip il fatto che recentemente i due sono stati piuttosto lontani, ma la motivazione a quanto pare è prettamente lavorativa: Ozge e Serkan infatti sono impegnati su set diversi. Dopo Cherry Season – la stagione del cuore e Love me life, l’attore presto si cimenterà in un nuovo progetto lavorativo, nei panni di un cattivissimo militare, e a diffondere tutta una serie di informazioni sulla fiction è stato egli stesso.

Cherry Season News Anticipazioni e Gossip – «Una nuova fiction»

La nuova fiction si intitola Boru, è ambientata nel 2014 ed è molto attesa in Turchia. La storia d’amore tra i due quindi, malgrado i pettegolezzi, continua ad andare a gonfie a vele e a confermarlo è stata proprio la Gurel. La ragazza, durante un percorso in macchina con Serkan, ha girato un filmino mostrandosi felice e raggiante come non mai. Inoltre circa un mese fa sono i due stati fotografati in Grecia dove hanno trascorso insieme le vacanze estive.