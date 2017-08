Guida tv: tutti i programmi tv di oggi, mercoledì 16 agosto 2017, sulle reti Rai, Mediaset e La7

Guida tv completa di mercoledì 16 agosto 2017: tutti i programmi televisivi in prime time sulle tre reti Rai le ultime anticipazioni e news. Scopriamo in dettaglio i programmi che andranno in onda questa sera sulle reti Rai, Mediaset e La7. Su Rai 1 andrà in onda SuperQuark, condotto dall’eccellente Piero Angela, che stasera ci porterà nel Parco Nazionale di Yellowstone, nella Rocky Mountain Wilderness. Si tratta di un paradiso della fauna selvatica in cima ad un enorme vulcano, la cui caldera si estende per circa 72 chilometri. Su Rai 2 andrà in onda il telefilm Squadra speciale Cobra, con gli episodi Vendetta e Prigionieri. Su Rai 3 andrà in onda il film Sissi, la giovane imperatrice.

Guida tv completa di mercoledì 16 agosto 2017: tutti i programmi televisivi in prime time di Rai, Mediaset e La7 e le ultime anticipazioni e news.

Passiamo alle reti Mediaset: su Rete 4 alle 21:15, vedremo il film Un uomo chiamato Charro. Su Canale 5 vedremo la serie tv La Regina di Palermo. Rosy Abate in Colombia diventa mamma: nasce il piccolo Leonardo. La polizia, però, anche lì arriva a cercarla, e Rosy fugge, decidendo di tornare in Italia. Qui rifonda il clan Abate con un vecchio amico di famiglia, Il Puparo, e con il camorrista Vito Portanova. Su Italia 1 alle 21:15 vedremo Battiti Live, un programma di intrattenimento in cui artisti italiani e internazionali si esibiscono nelle piazze di Puglia e Basilicata. Su La7, infine, andrà in onda il film Detenuto in attesa di giudizio. Un emigrato viene fermato e imprigionato senza che gli venga fornita alcuna spiegazione, per poi finire in un manicomio criminale dal quale uscirà finalmente discolpato, ma traumatizzato.