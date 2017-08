Il Segreto, la trama e le anticipazioni della puntata del 17 agosto 2017

Il Segreto, la trama e le anticipazioni del 17 agosto 2017: la vendetta di Carmelo. Domani, 17 agosto 2017, andrà in onda una nuova puntata della soap Il Segreto, in onda tutti i giorni alle ore 18.45 su Canale 5. Scopriamo insieme quali sono le anticipazioni ufficiali della puntata di domani, 17 agosto 2017. Carmelo è distrutto per la morte della moglie Mencia e vuole vendicarsi: chiede, così, aiuto a Crostobal per trovare chi abbia ucciso la giovane moglie alla partenza per il viaggio di nozze. Cristobal accetta, ma fa capire a Carmelo che questo piacere non sarà fatto in cambio di nulla… Raimundo, intanto, inizia il suo lavoro di intendente a Puente Vejo.

Il Segreto, la trama e le anticipazioni del 17 agosto 2017: la scelta di Camila.

Secondo le anticipazioni ufficiali della soap Il Segreto, in onda domani, giovedì 17 agosto 2017, vedremo che Hernando è vivo, ma ancora privo di sensi. Camila è al suo capezzale, e gli chiede perdono per averlo tradito. Hernando, proprio in quei momenti, dà segni di vita: che abbia udito le parole della moglie? Camila, intanto, capisce che Nestor è il responsabile del crollo della galleria, e decide di affrontarlo. Il suo ex fidanzato ammette l’insano gesto, mosso dalla voglia di avere la donna tutta per lui. Camila pensa che un modo per evitare che possa di nuovo far del male all’amato Hernando sia andare a Cuba con lui e mettere l’oceano di mezzo tra Nestor ed il marito…