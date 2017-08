Palio di Siena, in diretta da Piazza del Campo oggi, 16 agosto 2017

Palio di Siena, la diretta oggi, 16 agosto 2017. Torna oggi, mercoledì 16 agosto 2017 lo storico appuntamento con il Palio di Siena, che verrà trasmesso in diretta da Piazza del Campo alle ore 18.15 su Rai2. In collegamento da Piazza del Campo, Annalisa Bruchi racconterà la celebre corsa dei cavalli, coadiuvata da Maurizio Bianchini, memoria storica delle edizioni vecchie e nuove della manifestazione senese. La telecronaca sarà arricchita da interviste ai protagonisti e contributi filmati. Il Palio del 16 agosto 2017 sarà un’occasione importante per le contrade partecipanti.

Palio di Siena, il drappellone di seta dedicato alla Madonna in premio.

Tutte avranno forti motivazioni e come al solito solo l’assegnazione dei cavalli e la verifica, attraverso le corse di prova, dell’intesa tra cavallo e fantino potranno far decidere ad ogni contrada quale impostazione dare alla propria corsa. Su tutti i progetti e su tutte le ambizioni avrà alla fine ragione la fortuna, riservando a qualcuno insidie e ad altri vantaggi durante il minuto e poco più di corsa. Il premio sarà il drappellone di seta tradizionalmente dedicato alla Madonna Assunta in cielo che verrà portato nella Cattedrale dai contradaioli vittoriosi. Nel dipinto sarà ricordato lo scultore senese Giovanni Duprè a duecento anni dalla nascita; il Duprè, che si formò e svolse la gran parte della sua attività a Firenze, rimase fortemente legato alla città natale e ad esso è dedicata la strada principale del rione in cui nacque.