Guida tv completa di giovedì 17 agosto 2017: tutti i programmi televisivi in prime time delle tre reti RAI. Ecco le ultime anticipazioni e news sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 ore 21:25, andrà in onda il film La Tempesta. Aldo Del Serio era in vacanza ai tropici con la moglie ma, in seguito ad uno tsunami, se ne perdono le tracce. Così nessuno può andare a prendere Natoli, un bambino appena adottato. Su Rai 2 alle ore 21.15 andrà in onda Unici. Su Rai 3 ore 21:20 andrà in onda il film After the sunset.

La guida tv di questa sera giovedì 17 agosto 2017 e le ultime anticipazioni e news sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

La nostra guida TV sulla prima serata delle principali emittenti continua con le ultime anticipazioni e news sulla prima serata delle tre reti Mediaset: su Rete 4 alle ore 21.20 vedremo il film Unfaithful – L’amore infedele. Una coppa di New York City vive un matrimonio tranquillo ma tutto rischia di andare a monte quando lei commette un adulterio. Su Canale 5 andranno in onda i preliminari di Europa League Milan – Shkendija. Su Italia 1 vedremo il film con Fabio De Luigi e Claudia Gerini Com’è bello far l’amore. Andrea e Giulia hanno un figlio ed una bella casa. Una vita tranquilla, ma con poca voglia di intimità. Un giorno in casa arriva Max, un vecchio amico di Giulia, che cerca di mettere pepe nella relazione dei suoi amici. Secondo le anticipazioni della Guida Tv, su La7 va in onda Atlante presenta: Waterloo’s Warrior.