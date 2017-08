Il Segreto, la trama e le anticipazioni del 18 agosto 2017: il tradimento. Domani, 18 agosto 2017, andrà in onda una nuova puntata della soap di Canale 5 Il Segreto. Scopriamo insieme quali sono le anticipazioni ufficiali della puntata di domani, venerdì 18 agosto 2017. Le anticipazioni ufficiali rivelano che Camila tradirà Hernando… La donna, scoperto che c’è Nestor dietro al crollo che ha provocato gravi danni fisici al marito, decide di concedersi all’ex fidanzato cubano per evitare che possa far di nuovo del male all’amato Hernando. Carmelo, intanto, è disperato ed assetato di vendetta: ha ora come unico scopo quello di trovare l’assassino della sua giovane moglie e di vendicarsi. Candela è molto preoccupata di questo comportamento e chiede a Severo e Onesimo di sorvegliarlo.

Il Segreto, la trama e le anticipazioni del 18 agosto 2017: il segreto di Lucas.

Rosario, intanto, è andata a trovare Alfonso in carcere ed è molto preoccupata per le condizioni di salute del figlio. Cristobal, intanto, è sempre più ossessionato da Emilia e fa di tutto per conquistarla, ma Emilia non fa altro che disprezzarlo, soprattutto dopo quella notte in cui sospetta di essere stata violentata. Cristobal è una minaccia per tutti, e Raimundo rivela a Francisca di volerla liberare dal militare: è per questo che ha accettato la carica di Intendente. Lucas, intanto, svela che ha ricevuto molte telefonate perché ha avuto un’offerta di lavoro molto prestigiosa: gli è stata offerta la cattedra di patologia all’università di Madrid. Sol non capisce, però, perché il marito non le ha detto subito di quest’offerta.