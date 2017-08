Mara Venier, le ultime news: la vacanza a Santo Domingo. Mara Venier sta trascorrendo le vacanze con ip marito Nicola Carraro a Santo Domingo, ma segue anche da lontano le vicende della tv italiana. Intervistata da Libero, Mara Venier ha commentato l’esclusione di Massimo Giletti, ora passato a La7, dalla domenica di Raiuno nonostante gli ascolti ottimi de ‘L’Arena’. La conduttrice si è detta dispiaciuta e ha voluto ricordare una cosa simile capitata a lei alcuni anni fa. “Conducevo ‘La Vita in Diretta’ con alti ascolti sia con Lamberto Sposini che poi con Liorni. Mi viene tolta per fare posto ad altri. Ma non ho mai fatto la martire, non amo le polemiche. Fu un dolore ma poi arrivò la proposta di Maria a Canale 5. Le dirò: nessuno mi ha sostenuta, nessuno ha speso una parola per me, nessuno che domandava alla Rai: perché la Venier è stata sostituita anche se andava bene?”, ha raccontato Mara.

Mara Venier, le ultime news gossip al 17 agosto: l’amore per Roma.

La sua vita è comunque piena di stimoli oltre al lavoro, come i tanti soggiorni trascorsi appunto a Santo Domingo, dove però non si trasferirebbe mai in maniera stabile. “Nicola vorrebbe, ma non potrei. Sono troppo legata all’ Italia, a Roma”, ha spiegato. La Venier passa molto tempo a curare la pulizia della casa e si è detta una ‘domestica mancata’. “Io sono una domestica mancata. Mi realizzo e sono felice quando cucino per gli amici. La mia soddisfazione più grande è pulire casa e vedere i miei vetri lindi e belli. Guai se mio marito fa cadere la cenere sul divano: già, fuma ancora, non sono riuscita a farlo smettere! Sono maniaca dell’igiene”, ha spiegato la simpatica bionda originaria del veneto.