Moda autunno inverno 2017/2018, le ultime tendenze ed i colori del momento

Moda autunno inverno 2017/2018: il ritorno agli anni Novanta. La moda per l’autunno inverno 2017/2018 si presenta quanto mai versatile ed elegante, proponendo una serie di capi molto chic e femminili. Sono tante le proposte innovative, ma si registra un nuovo ritorno al passato. Stavolta a trionfare non saranno gli anni Settanta, ma ci sarà un ritorno agli anni Novanta, con i suoi abiti in velluto, i suoi denim a vita alta con strappi, con i suoi capi oversize ed i suoi crop top. Sono tante, infatti, le felpe e le maglie che lasciano la pancia scoperta anche nella stagione fredda, da abbinare con camicie in denim o felpe oversize sbottonate, jeans strappati a vita alta o minigonne a ruota in velluto.

Moda autunno inverno 2017/2018: i colori di tendenza per la stagione fredda.

Diamo uno sguardo, adesso, a quelli che sono i colori principi della moda per l’autunno inverno 2017/2018. Nelle vetrine vedremo capi in verde scuro, grigio perla, beige, azzurro chiaro, blu elettrico e rosa confetto, ma a primeggiare sarà il rosso. Questo colore, caldo e intenso, impreziosirà tutti i capi del nostro guardaroba: dagli abiti alle giacche, per passare anche alle scarpe. La moda vuole non solo che si possa indossare un unico capo in rosso: si può anche osare, con un eccentrico ma intrigante look total red.