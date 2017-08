Riforma pensioni, le news al 17 agosto 2017: prossimi incontri governo – sindacati. Ancora non c’è stato un nuovo incontro governo – sindacati: tutto è fermo al 27 luglio 2017. A RadioArticolo1 Nicola Marongiu, il coordinatore Area welfare della Cgil nazionale, ha spiegato che i prossimi incontri di appuntamenti ci saranno il 30 ed il 31 agosto ed il 7 settembre. Gli incontri si rendono necessari, in quanto si deve ancora discutere di molti argomenti: lavoro, giovani e sistema contributivo.

Riforma pensioni, le ultime news al 17 agosto 2017: l’età in uscita dal mondo del lavoro.

Marongiu ha spiegato l’impellente necessità di cambiare gli attuali requisiti di accesso all’età pensionabile: “nel 2010 e 2011 è stato definito un meccanismo per cui l’adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento alla speranza di vita è automatico: l’Istat certifica il dato e con un atto amministrativo viene automaticamente adeguato il requisito. È un automatismo, non un atto politico. Noi abbiamo chiesto da molti mesi di interrompere questo meccanismo e aprire una discussione complessiva sul nodo dell’aspettativa di vita, che guardi alle differenze tra lavoratori e all’accesso al mercato del lavoro. Insomma, si tratta di costruire un meccanismo più equilibrato: qui la risposta del governo non è convincente, il ministro Poletti ha sempre rimandato la discussione a dopo l’estate. Rischiamo però che l’esecutivo confermi il suo l’orientamento a intervenire solo su alcune categorie di lavoratori”.

Riforma pensioni, le ultime news al 17 agosto 2017: il riscatto di laurea.

In tema di riscatto di laurea, il dibattito è ancora caldo. Il sottosegretario all’economia Baretta nello scorso aprile ha proposto la possibilità di riscattare la laurea in maniera gratuita. Baretta ha dichiarato di star studiando il modo per conderere il riscatto gratuito degli anni di laurea. I sindacati hanno presentato al governo diverse richieste per la “Fase due” della riforma pensioni, e tra queste figura anche il riscatto di laurea. Per ora sembra chr a poter beneficiare di questa misura siano i giovani, in quanto il riscatto retroattivo per coloro che hanno già ottenuto il titolo sarebbe più costoso.

Riforma pensioni, le ultime news al 17 agosto 2017: le novità sull’anticipo pensionistico e sill’opzione donna.

Il Premier Gentilini si è espresso sulla questione della pensione anticipata attraverso un tweet: “Sono 66mila le domande per l’anticipo agevolato della pensione. Un aiuto concreto per chi ha avuto un lavoro più lungo e difficile”. Secondo quanto dichiarato dallo stesso Gentiloni, l’anticipo pensionistico volontario dovrebbe essere attuato entro l’estate.

Si è più volte parlato della cosiddetta Ape donna, e nella prossima legge di bilancio potrebbe inoltre essere inserito un intervento, in tema pensionistico, a favore delle donne. Aumentano le chance di poter vedere in Legge di bilancio un intervento pensionistico a favore delle donne, come la cosiddetta Ape donna. Questa misura è largamente richiesta e, come definiscr che, Orietta Armiliato sulla pagina Facebook ufficiale Comitato Opzione donna social, l’Ape social rappresenta una forma di “flessibilità previdenziale sostenibile”.