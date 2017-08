Attentato in Finlandia, le ultime news: accoltellate diverse persone a Turku

Finlandia, attentato terroristico a Turku. A meno di 24 ore dall’attentato di Barcellona, la Finlandia è stata vittima di un attentato terroristico in cui diverse persone sono state accoltellate a Turku, nelle vicinanze della piazza del mercato Puutori. La BBC e Sun alle 15.48 ora italiana hanno riportato la notizia di una sparatoria e di un’ aggressione che ha provocato almeno un morto e numerosi feriti: la BBC parla di un uomo a terra, che è stato coperto. Gli agenti di polizia sono riusciti a sparare all’aggressore, e lo hanno catturato. A darne l’annuncio è la polizia finlandese con un tweet: “Diverse persone accoltellate al centro di Turku. La polizia ha sparato al sospetto accoltellatore. Una persona è stata catturata”.

Finlandia, aumentate le misure di sicurezza.

La tv Yle ha raccontato come sono andate el cose: c’erano tre attentatori che correvano in mezzo alla strada e gridavano Allah Akbar”. La polizia sta cercando gli altri complici dell’attentatore. La polizia fa appello ai residenti di non andare in centro città. La sicurezza, è stato inoltre annunciato, è stata aumentata nell’aeroporto di Helsinki ed in tutte le stazioni dei treni della Finlandia.