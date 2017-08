Caterina Balivo, le ultime news: la nascita di Cora. Caterina Balivo è diventata mamma per la seconda volta: tra il 15 ed il 16 agosto 2017 è nata la piccola Cora. A dare il lieto annuncio è stata la stessa Caterina attraverso il social. Pubblicando una foto in cui appare con la piccola in braccio, mentre l’allatta al seno, la Balivo ha scritto sia su Facebook che su Instagram: “Cora!”.

Il volto di Raidue è già mamma di un maschietto, Guido Alberto, avuto insieme al marito Guido Maria Brera nel 2012, e da molto tempo aveva il desiderio di allargare la famiglia, con la speranza che la secondogenita fosse femmina. Al settimanale ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ la presentatrice tv aveva anche rivelato di non volere assolutamente nessuno, al di fuori delle persone strettamente necessarie, in sala parto con lei. “No, non voglio nessuno con me. Solo io, l’ostetrica e il ginecologo. Il parto è un momento mio”, aveva spiegato.