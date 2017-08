Guida Tv: tutti i programmi tv di stasera, venerdì 18 agosto 2017 sulle reti Rai, Mediaset e La7

Guida tv: i programmi tv di stasera venerdì 18 agosto 2017. Ecco le ultime anticipazioni e news sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 andrà in onda Serata speciale Napoli prima e dopo, una serata all’insegna della musica partenopea condotta da Pupo e Gloriana con tanti ospiti tra cui Anna Oxa, Bianca Guaccero, Fausto Leali, Anna Tatangelo, Peppino di Capri, Lina Sastri, Serena Autieri, Gigi D’Alessio, Nino D’Angelo, Marisa Laurito, Serena Rossi e tantissimi altri. Su Rai 2 alle ore 21.15 vedremo la serie tv Rosewood, con gli episodi Una collezione letale e Senza cuore. Su Rai 3 ore 21:20 andrà in onda la serie tv Una strada verso il domani – Ku damm ’56.

La guida tv di oggi venerdì 18 agosto 2017 e le ultime anticipazioni e news sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

La nostra guida TV sulla prima serata delle principali emittenti continua con le ultime anticipazioni e news sulla prima serata delle tre reti Mediaset: su Rete 4 alle ore 21.20 vedremo il programma di approfondimento Il terzo indizio, programma condotto da Barbara De Rossi. Su Canale 5 andrà in onda il film Rosamunde Pilcher – Licenza di tradire. Oscar è in crisi con la moglie Ella. I loro amici, Alfie e Grace, danno loro un consiglio per mantenere vivo il rapporto: concedersi delle scappatelle, ma senza innamorarsi… Su Italia 1 vedremo il film The Transporter: The series.

Secondo le anticipazioni della Guida Tv, su La7 va in onda il film The Hunting party. Un criminale di guerra è ricercato in Bosnia. Iniziano le ricerche, e con esse anche i pericoli…