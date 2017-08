Tagli capelli estate 2017, i tagli di tendenza. L’estate dona ancora qualche settimana di vacanza e di relax. In tanti devono ancora partire per le vacanze, e si può pensare ad un nuovo taglio di capelli per partire per le mete estive preferite al top. Tra i tagli di capelli più in voga per l’estate 2017 ci sono senza dubbio i tagli corti. Vediamo quali sono i tagli di maggiore tendenza tra cui scegliere per questa estate 2017. Un taglio che vedremo spesso anche durante il prossimo autunno inverno è il bowl cut, vale a dire il taglio a scodella. Si tratta di un taglio cortissimo, simile ad un caschetto ma corto fin sopra le orecchie, molto chic e di gran tendenza, che può essere o meno impreziosito con frangia. Attenzione, però, a non creare uno sgradevole effetto casco: i capelli devono essere lisci e poco voluminosi.

Tagli capelli estate 2017: i tagli corti e cortissimi.

Tra gli altri tagli di capelli corti per l’estate 2017 troviamo il pixie cut, che continua a primeggiare tra i tagli di capelli di maggiore tendenza. Questo taglio di capelli è cortissimo, sfilato, sfilzato, e può essere impreziosito da un ciuffo frangia. Il bob asimmetrico primeggia da diversi anni, e continua a piacere ed a dettare tendenza. Questo bob, destrutturato, sfilzato, dona un effetto dinamico e sbarazzino. Di grande tendenza sono anche i bob cortissimi.