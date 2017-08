Sereno Variabile Estate di oggi, sabato 19 agosto 2017: il viaggio tra il Lazio e la Toscana

Sereno Variabile Estate di oggi, sabato 19 agosto 2017: il viaggio a Talamone. Torna oggi, sabato 19 agosto 2017 su Rai2, l’edizione estiva di Sereno Variabile con un viaggio nelle spettacolari località tra Lazio e Toscana della Maremma. Guidati da Osvaldo Bevilacqua visiteremo due località: Talamone, in provincia di Grosseto, e Ischia di Castro, in provincia di Viterbo. A Talamone Osvaldo salirà sul peschereccio di Paolo Fanciulli, pescatore e appassionato ambientalista, per parlare con lui di pescaturismo e del suo progetto di deporre in mare sculture in marmo per impedire la pesca illegale con reti a strascico Poi sulla ventosa spiaggia di Talamone Osvaldo assisterà alle evoluzione di appassionati di kitesurf e di windsurf, e ascoltando i consigli di alcuni esperti scoprirà che sono sempre di più le ragazze e le donne che si avvicinano a questa dinamica disciplina sportiva.

Sereno Variabile Estate di oggi, sabato 19 agosto 2017: il viaggio a Ischia di Castro.

Ci trasferiremo poi nel territorio del viterbese e qui, lungo un’antica via di pellegrinaggio che costeggia il fiume Fiora, Osvaldo ci inviterà alla scoperta di un luogo molto suggestivo, il romitorio di Poggio Conte, un sito scavato nella roccia ricco di simboli esoterici. Nel territorio di Ischia di Castro Osvaldo visiterà il Parco Archeologico dell’antica Castro, di cui sono visibili tombe e i ruderi delle antiche mura e dove sono stati rinvenuti numerosi reperti ora custoditi nel locale Museo civico. Infine, percorrendo il sentiero dei briganti che un tempo imperversavano nel territorio maremmano del Viterbese, Osvaldo incontrerà un attore che impersona uno dei più popolari e temuti banditi dell’epoca, Domenico Tiburzi, da tutti chiamato Domenichino.