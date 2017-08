Anticipazioni Il Segreto tutte le trame delle puntate della settimana del 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 agosto 2017 – «Avvincenti colpi di scena!»- Attraverso le anticipazioni de Il Segreto relative alle puntate della settimana dal 21 al 27 agosto prossimi, vediamo come avvincenti colpi di scena si preparino. Emilia va da Alfonso e confessa a suo marito di essere stata narcotizzata da Cristobal e dell’abuso che ha subito dal Garrigues. Camila cura Hernando che grazie a lei può rimettersi in sesto, ma i sensi di colpa travolgono la giovane. Nestor la costringe a seguirlo a Cuba. Ma Hernando scopre la verità su Nestor e lo segue durante la fuga con Camila…

Anticipazioni Il Segreto le trame delle puntate della settimana dal 21 al 27 agosto 2017 – «Hernando e Nestor: lo scontro finale!»

Secondo le anticipazioni settimanali de Il Segreto, accade che il Dos Casas e Nestor si affrontano per risolvere la questione tra loro una volta per tutte! Camila rimane impotente ad assistere ad Hernando e Nestor che si scontrano. Allora, per salvare la vita al marito è disposta a sacrificare la sua. Decide di spingere nel vuoto il suo ex amante: Nestor cade da grande altezza e muore. Ma la lotta ha compromesso le condizioni di Hernando, le ferite riportate sono gravi: grazie all’aiuto di Camila torna a Los Manantiales.