Anticipazioni Il Segreto, tutte le trame delle puntate di domenica 20, lunedì 21 e martedì 22 agosto 2017 – «La più grande infamia di Garrigues» – Apprendiamo dalle anticipazioni de Il Segreto che Cristobal offre a Emilia una bevanda che contiene del sonnifero. Il suo scopo è drogarla per abusare di lei. Nel frattempo, in casa Santacruz, Candela nota in Carmelo Leal uno strano nervosismo. L’uomo adduce a giustificazione l’inevitabile effetto della tragedia subita, ma in realtà c’è dell’altro, e quest’altro riguarda ancora una volta Garrigues…

Infatti, secondo le anticipazioni de Il Segreto, Carmelo – che è venuto in contatto con Cristobal – si reca a casa sua, dal momento che l’intendente gli ha promesso delle informazioni riguardanti l’identità dell’assassino di sua moglie! Garrigues intanto approfitta dello stato di narcosi in cui ha fatto precipitare Emilia per usarle violenza. A proposito di violenza, c’è un tentativo di Mauricio di uccidere Cristobal e liberare così la sua padrona vessata dall’infame. Ma il piano del buon capomastro naufraga completamente, ed egli ne subisce le conseguenze…