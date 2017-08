Linea Verde, le anticipazioni di domenica 20 agosto 2017. Oggi, domenica 20 agosto alle 12.20, andrà in onda su Rai1 una nuova puntata di Linea Verde, che questa domenica proporrà una visita in Calabria attraverso un viaggio tra il mar Tirreno e il mar Jonio. Federico Quaranta esplorerà il Parco Nazionale del Pollino mentre Federica De Denaro inizierà il suo percorso sulla costa tirrenica. Si conosceranno storie di giovani che hanno studiato altrove e hanno scelto di tornare a casa, di investire il loro futuro in una grande risorsa: la terra.

Linea Verde, le anticipazioni del 20 agosto 2017: tra cibi, tradizioni e paesaggi.

Federico Quaranta si sposterà tra le vette calabresi dove l’agricoltura è dura, eroica, dove è difficile muoversi e la tecnologia fatica molto ad affacciarsi, dove si fa ancora tutto a mano e le strade sono percorribili con grandissima difficoltà; una terra difficile che per anni ha visto i giovani andare via e oggi invece ha un nuovo fascino. Federica De Denaro viaggerà alla scoperta di un’agricoltura legata alla bellezza del paesaggio agricolo e dei suoi prodotti. Tra paesaggi meravigliosi, produzioni e cibi tradizionali come il peperoncino, la liquirizia, la lavanda e il fico, racconterà la bellezza di un territorio i cui colori uniti al blu intenso del mare, sono degni della tavolozza di un pittore.