Papa Francesco durante l’Angelus di oggi, in Piazza San Pietro, ha commentato la lettura odierna del Vangelo. Matteo ci racconta l’incontro di Gesù con una donna cananea. La donna è disperata: sua figlia è tormentata dal demonio. Gesù non ascolta la donna, che però continua ad insistere e ad invocarlo. La donna mette da parte la sua vita per salvare quella della figlia, e ha molta fede in Gesù: sa che solo il Signore può guarire la figlia. Davanti a tanta perseveranza, Gesù è ammirato ed esclama: “Donna, grande è la tua fede! Avvenga per te come desideri”. Gesù guarisce la figlia della donna, indicata come un grande esempio di fede.

Papa Francesco, l’Angelus del 20 agosto 2017: l’incontro di Gesù con la donna cananea.

Papa Francesco spiega che “Il Signore non si volta dall’altra parte davanti alle nostre necessità e, se a volte sembra insensibile alle richieste di aiuto, è per mettere alla prova e irrobustire la nostra fede. Noi dobbiamo continuare a gridare come questa donna: ‘Signore, aiutami! Signore, aiutami!’. Così, con perseveranza e coraggio. E questo è il coraggio che ci vuole nella preghiera. Questo episodio evangelico ci aiuta a capire che tutti abbiamo bisogno di crescere nella fede e fortificare la nostra fiducia in Gesù. Egli può aiutarci a ritrovare la via, quando abbiamo smarrito la bussola del nostro cammino; quando la strada non appare più pianeggiante ma aspra e ardua; quando è faticoso essere fedeli ai nostri impegni. È importante alimentare ogni giorno la nostra fede, con l’ascolto attento della Parola di Dio, con la celebrazione dei Sacramenti, con la preghiera personale come ‘grido’ verso di Lui, Signore, aiutami!, e con atteggiamenti concreti di carità verso il prossimo”.