Sereno Variabile Estate, le anticipazioni del 20 agosto 2017: il viaggio ad Otranto. Sereno Variabile Estate torna oggi, domenica 20 agosto 2017, con una nuova puntata. Osvaldo Bevilacqua da oggi, 20 agosto 2017, avrà un nuovo compagno di viaggio: Giovanni Muciaccia. Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di oggi, domenica 20 agosto, in onda alle 13.45 su Rai 2. Si visiterà la città di Otranto, una delle più note località turistiche della costa pugliese. Durante il percorso Osvaldo Bevilacqua sarà al largo delle coste del Salento ricche di meravigliosi paesaggi sospesi tra mare e terra.poi si andrà poi a visitare un antico ipogeo e conoscere i piatti della cucina tradizionale.

Giovanni Muciaccia, che nel programma si cimenterà in esperienze sportive e turistiche in prima persona, condurrà il pubblico in una emozionante passeggiata a cavallo nei pressi di un’antica cava di bauxite e poi lungo un’escursione fino al faro di Punta Palascia, il punto più a est d’Italia, luogo ideale per immergersi o fare escursioni in kayak, poi si visiterà un antico torrione da poco riportato alla luce nel castello di Otranto, per poi terminare il viaggio nel Salento al ritmo della pizzica.