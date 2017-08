Anticipazioni Tempesta d’Amore tutte le trame delle puntate della settimana del 21, 22, 23, 24, 25 e 26 agosto 2017 – «Le frenetiche trame di Beatrice!» – Attraverso le anticipazioni di Sturm der Liebe, Tempesta d’Amore in italiano, relative alle puntate della settimana dal 21 al 26 agosto prossimi, vediamo come ci attende un’ulteriore conferma – qualora ce ne fosse stato bisogno – della creatività frenetica e sfrenata con cui la dark lady Beatrice imbastisce le sue trame.

Anticipazioni Tempesta d’Amore trame puntate settimana dal 21 al 27 agosto 2017 – «Friedrich e Charlotte nel mirino della Hofer»

Attraverso le anticipazioni di Sturm der Liebe, Tempesta d’Amore, vediamo infatti che questa volta nel mirino della Hofer sono capitati Charlotte e lo stesso Friedrich. Beatrice complotta per metterli di nuovo uno contro l’altra. Intanto Desirée deve trovare un modo di far fronte al suo stalker, che la perseguita giorno e notte. Come ultima risorsa, cerca di incastrarlo collocando una videocamera in un punto strategico del Fürstenhof. Riuscirà nel suo intento? Infine Clara e Adrian rimangono bloccati in una baita, dove una tempesta di neve li costringe a trascorrere la notte da soli e insieme. Quest’aria di tempesta, stando così le cose, spirerà presto anche tra i fratelli Lechner…