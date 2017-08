Guida tv completa di lunedì 21 agosto 2017 e le ultime anticipazioni sui programmi TV in onda sulle reti Rai. Ecco le ultime anticipazioni e news di questa lunedì sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 verrà trasmesso il varietà Reazione a catena di sera, che anche quest’anno sbarca in prima serata. La terza puntata vedrà la sfida finale tra I tre di denari” insieme a Valeria Marini e Pippo Franco e la squadra dei parenti stretti” , insieme a Sergio Assisi e Bianca Guaccero. La squadra vincitrice della finalissima si aggiudicherà la Coppa di “Reazione a catena”. Su Rai 2 andrà in onda Voyager, ai confini della conoscenza, con Roberto Giacobbo alla scoperta di nuove avventure. Su Rai 3 andrà in onda il film dalle 9 alle 5… orario continuato. Tre segretarie non sopportano più il proprio direttore e fantasticano su come sbarazzarsene.

Guida tv di questa sera lunedì 14 agosto 2017: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La 7.

Sulle reti Mediaset le anticipazioni e le news sul prime time mostrano su Retequattro, alle ore 21:15, il film Dietro le linee nemiche. Un pilota della marina militare scatta delle foto all’interno delle linee nemiche. Viene scoperto ed inseguito dalle truppe nemiche. Su Canale 5 vedremo il film Inga Lindstrom – Nuovi amori. Italia 1 propone il programmamma di intrattenimento Emigratis 2, con Pio e Amedeo. La7, manda in onda un nuovo episodio della serie Josephine – Angelo custode.