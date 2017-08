Anticipazioni Il Segreto, tutte le trame delle puntate di lunedì 21, martedì 22 e mercoledì 23 agosto 2017 – «Il tormento di Camila» – Le anticipazioni de Il Segreto mostrano che Camila è tormentata per aver tradito Hernando con Nestor e non può darsi pace per il suo gesto. Hernando resta fra la vita e la morte e la moglie cerca di accudirlo in ogni modo e prendersi cura di lui, quasi come un modo per di redimersi. Emilia incontra Alfonso in carcere: il marito le parla delle voci che circolano sul suo conto, per tutti è l’amante di Cristobal!

Anticipazioni Il Segreto, le trame delle puntate di lunedì 21, martedì 22 e mercoledì 23 agosto 2017 – «Miracolo d’amore»

Nel frattempo le anticipazioni de Il Segreto raccontano che Nestor penetra nella camera di Hernando, dove vuole soffocarlo con un cuscino. Rinuncerà, dietro la promessa di Camila di seguirlo a Cuba. Cristobal rivela a Carmelo il nome dell’assassino di Mencia: Leal, accecato dall’odio, vuole vendicarsi subito. Mauricio ha messo in atto un piano per uccidere il Garrigues, ma questi ha nove vite come i gatti. E quindi va tutto storto! Intanto Dos Casas, con il supporto e l’amorevole sostegno di Beatriz e Camila, incredibilmente finisce per riprendersi, a dispetto di qualsiasi diagnosi e previsione: miracolo dell’amore!