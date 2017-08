Temptation Island News e Gossip – «Un litigio via social» – Un’intervista dove Francesco Chiofalo dichiara che la sua fidanzata Selvaggia Roma non vive più a casa sua e che il loro rapporto è in crisi per i continui litigi – ricordato recentemente dal sito Blastingnews – è all’origine di una nuova nube di gossip intorno alla coppia che sembrava essere uscita rafforzata da Temptation Island. Sembra che le cose si siano ulteriormente inasprite al punto di spingere i due ragazzi a litigare anche via via social.

Temptation Island Ed. 4 2017 – Le News e il Gossip – «Un ‘like’ di Francesco Chiofalo che Selvaggia Roma… ‘doesn’t like’!»

Ma cosa è successo? Sembra che alla base della rottura fra Chiofalo e Selvaggia Roma, ci sia un like che Francesco ha posto su una foto Instagram della sua amica Simona Solimeno, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e tentatrice di Temptation Island di quest’anno. Questo gesto è per Selvaggia la fatidica pagliuzza che spezza la schiena del cammello, e l’ha fatta andare su tutte le furie, e accusare il suo fidanzato di tradimento, né più né meno!

Temptation Island Ed. 4 2017 – Le News e il Gossip – «Per Francesco Selvaggia sta con lui per farlo soffrire. Lei replica…»

E così Selvaggia e Francesco stanno pubblicando sui loro account tanti video dove si rispondono in pubblico, sotto gli occhi dei loro follower, creando così un vero e proprio litigio social tra fidanzati. In uno di questi video Francesco accusa la ragazza di non essere più innamorata, ma di stare con lui solo per farlo soffrire, con la sua gelosia completamente fuori dal normale. Al che la Roma risponde picche, sostenendo che il disamorato è lui, che l’ha cacciata fuori, non le ha mai detto ‘Ti amo’, e le dà motivo di provare una gelosia che altrimenti non sarebbe nel suo carattere.