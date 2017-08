Una vita Anticipazioni e tutte le trame delle puntate di lunedì 21, martedì 22 e mercoledì 23 agosto 2017 – «Passione in una vecchia pensione» – Una Vita, Acacias 38, torna nel palinsesto del Biscione dopo la pausa di ferragosto. Le trame e le anticipazioni dal 21 al 23 agosto di Una Vita svelano che Mauro e Teresa trascorrono una notte di passione in una vecchia pensione. Tuttavia Humildad continua a sospettare del tradimento del marito e chiede all’ambiguo padre Fructuoso di pedinarlo.

Una vita Anticipazioni e trame puntate di lunedì 21, martedì 22 e mercoledì 23 agosto 2017 – «Teresa e Mauro troncano?»

Quando Humildad ha la conferma del tradimento, secondo le anticipazioni di Una Vita – Acacias 38, decide di affrontare Teresa. La maestra, in preda ai sensi di colpa decide a sua volta di troncare definitivamente la sua storia con Mauro. La coppia si dice addio per sempre, oppure…? Nel frattempo sembra finire anche il matrimonio tra Ramón e Trini. La donna viene a conoscenza di una somma di denaro nascosta dal marito nella cucina della sua vecchia abitazione e si introduce nella dimora per appropriarsene. Clemente la scopre e la sfida a una partita a poker. Trini non si tira indietro e, grazie alle sue infinite risorse… vince!