Belen Rodriguez, le ultime news gossip al 22 agosto 2017. Belen Rodriguez e Stefano De Martino continuano ad essere tra i vip più chiacchierati dell’estate 2017. Secondo alcuni rumors, Belen Rodriguez è stata ‘pizzicata’ mentre fumava a bordo del jet privato che la stava portando da Ibiza in Grecia, costringendo il capitano ad un atterraggio d’emergenza a Lamezia Terme, in Calabria. Sentita dalla polizia la showgirl avrebbe detto di aver fumato solamente una sigaretta elettronica, ma di averne accesa poi una vera quando il pilota l’ha fatta innervosire comunicando di aver deciso di procedere con un atterraggio d’emergenza. La vicenda avrebbe avuto luogo nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi.

A bordo dell’aereo privato oltre alla bella argentina ci sarebbe stato anche il fidanzato, il pilota di Moto GP Andrea Iannone. I due una volta scesi in Calabria, avrebbero dovuto cercare un nuovo mezzo per raggiungere la Grecia, dato che a quel punto il comandante del velivolo su cui si trovavano si sarebbe rifiutato di ripartire con loro a bordo.

A riportare i fatti è il ‘Quotidiano del Sud’, secondo cui Belen avrebbe poi atteso l’arrivo di un nuovo jet privato per poter raggiungere la sua meta estiva con Iannone.

Stefano De Martino, le ultime news gossip al 22 agosto 2017.

Ancora non ci sono notizie ufficiali sulla vita privata di Stefano De Martino, che il gossip vuole, nelle ultime settimane, di nuovo felice accanto ad una donna: Gilda. Stefano, sembra, non pensa più all’ex moglie Belen. De Martino è stato ospite della trasmissione Backstage, dove ha rilasciato una bella intervista. Una signora del pubblico, probabilmente non conosce le ultime news gossip: ha augurato a Stefano altri cento anni fi felicità con Belen. Stefano ha risposto: “Ma è una minaccia? Sto scherzando… Si è persa un passaggio”.